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AA

Türkiye soğuk ve sert kış şarlarıyla çevrelendi.

Özellikle doğu illerinde sis ve soğuk hava etkili oluyor.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde olumsuz hava koşulları etkili olurken sis İshak Paşa Sarayı'nı da kapladı.

SİS DENİZİNİN KIYISINDA

Tarihi yapının sis içerisinde kalmasıyla güzel manzara ortaya çıktı.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.