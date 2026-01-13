Kışın halı temizliği nasıl yapılır? Toz, kir ve küfe karşı en etkili yöntem…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında yağmur, kar ve çamurla birlikte ev temizliği daha zor hale geliyor.

Bu noktada en büyük yükü ise çoğu zaman halılar üstleniyor.

Dışarıdan taşınan toz, kir ve nem, halıların liflerine yerleşerek hem görüntüyü bozuyor hem de uzun vadede kalıcı hasara yol açabiliyor.

Uzmanlar, özellikle kışın halı bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

HALININ UZUN SÜRE TEMİZ KALMASI İÇİN RUTİN ŞART

Uzmanlar, kış boyunca uygulanabilecek basit ama etkili bir rutin öneriyor. Buna göre:

Girişe kir tutucu paspas yerleştirilmeli

Ayakkabılar mümkünse koridorda çıkarılmalı

Yoğun kullanılan alanlar haftada en az 2 kez süpürülmeli

Kar ve tuzla temas eden geçiş alanlarında günlük süpürme tercih edilmeli

Bu sayede kir, liflerin derinine işlemeden temizlenebiliyor.

TUZ VE ÇAMUR LEKESİ İÇİN “OVALAMAYIN” UYARISI

Uzmanlara göre tuz ve çamur lekelerinde en sık yapılan hata lekeyi ovalamak. Bu, halı liflerini yıpratırken kirin daha derine yerleşmesine yol açabiliyor. Tavsiye edilen yöntem ise: