Kışın halı temizliği nasıl yapılır? Toz, kir ve küfe karşı en etkili yöntem…

- Kışın halılar daha fazla toz, kir ve neme maruz kaldığından düzenli bakım şarttır.
- Uzmanlar, leke ovalama yerine doğru temizlik yöntemleri uygulanmasını öneriyor.
- Bu, halıların uzun ömürlü ve sağlıklı kalmasını sağlar.
Kış aylarında yağmur, kar ve çamurla birlikte ev temizliği daha zor hale geliyor.
Bu noktada en büyük yükü ise çoğu zaman halılar üstleniyor.
Dışarıdan taşınan toz, kir ve nem, halıların liflerine yerleşerek hem görüntüyü bozuyor hem de uzun vadede kalıcı hasara yol açabiliyor.
Uzmanlar, özellikle kışın halı bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
HALININ UZUN SÜRE TEMİZ KALMASI İÇİN RUTİN ŞART
Uzmanlar, kış boyunca uygulanabilecek basit ama etkili bir rutin öneriyor. Buna göre:
- Girişe kir tutucu paspas yerleştirilmeli
- Ayakkabılar mümkünse koridorda çıkarılmalı
- Yoğun kullanılan alanlar haftada en az 2 kez süpürülmeli
- Kar ve tuzla temas eden geçiş alanlarında günlük süpürme tercih edilmeli
Bu sayede kir, liflerin derinine işlemeden temizlenebiliyor.
TUZ VE ÇAMUR LEKESİ İÇİN “OVALAMAYIN” UYARISI
Uzmanlara göre tuz ve çamur lekelerinde en sık yapılan hata lekeyi ovalamak. Bu, halı liflerini yıpratırken kirin daha derine yerleşmesine yol açabiliyor. Tavsiye edilen yöntem ise:
- Önce halıyı kuru şekilde iyice süpürmek
- Ardından lekeyi ovalamadan, tampon hareketlerle temizlemek Tuz lekelerinde ise ılık su ya da hafif sirke karışımıyla yapılan temizlik öneriliyor. Ağır kimyasal ürünlerinse halının boyasına ve dokusuna zarar verebileceği belirtiliyor.