Ağrı'da kaçak kazı operasyonu

İHA
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyadin ve Hamur ilçelerinde kaçık kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 2 ayrı bölgeye operasyon düzenlendi.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonda Diyadin ilçesinde kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalanırken, Hamur ilçesinde de kazı çalışması yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Olay yerlerinde 2 dedektör, 1 kamera ve kazı için gerekli olan malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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