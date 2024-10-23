Ağrı'da kaçak kazı operasyonu

İHA

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyadin ve Hamur ilçelerinde kaçık kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 2 ayrı bölgeye operasyon düzenlendi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda Diyadin ilçesinde kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalanırken, Hamur ilçesinde de kazı çalışması yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Olay yerlerinde 2 dedektör, 1 kamera ve kazı için gerekli olan malzemeler ele geçirildi.