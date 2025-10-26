Abone ol: Google News

Akçakoca açıklarında yunus şov

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 17:44
  • Akçakoca açıklarında 3 yunus su yüzeyinde görüntülendi.
  • Yunuslar, denizde grup halinde oynarken gözlemlendi ve daha sonra kayboldu.
  • Drone ile kaydedilen bu anlar, ziyaretçilere de sunuldu.

Karaburun ve Melenağzı açıklarında 3 yunus, grup halinde denizde oynarken gözlemlendi.

Bir süre suyun üzerinde oynayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Denizdeki yunusların hareketleri drone ile havadan kaydedildi, bölgedeki ziyaretçiler de bu nadir anları izleme fırsatı buldu.

