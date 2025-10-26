Akçakoca açıklarında yunus şov

- Akçakoca açıklarında 3 yunus su yüzeyinde görüntülendi.
- Yunuslar, denizde grup halinde oynarken gözlemlendi ve daha sonra kayboldu.
- Drone ile kaydedilen bu anlar, ziyaretçilere de sunuldu.
Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki tek ilçesi Akçakoca açıklarında yunuslar su yüzeyinde görüntülendi.
Karaburun ve Melenağzı açıklarında 3 yunus, grup halinde denizde oynarken gözlemlendi.
Bir süre suyun üzerinde oynayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİLER
Denizdeki yunusların hareketleri drone ile havadan kaydedildi, bölgedeki ziyaretçiler de bu nadir anları izleme fırsatı buldu.