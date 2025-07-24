Akdeniz ülkelerinde aşırı sıcaklar orman yangını riskini zirveye taşıdı

Dünya sıcak hava dalgasının etkisi altında....

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Akdeniz ülkeleri, yaz aylarında artan sıcaklıkların etkisiyle yeniden büyük bir çevre tehdidiyle karşı karşıya.

40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarıyla birlikte hem günlük yaşam zorlaşıyor hem de yangın tehlikesi büyüyor.

AVRUPA GENELİNDE ORMAN YANGINLARI YÜZDE 45 ARTTI

Avrupa genelinde bu yılın ilk 7 ayında çıkan orman yangınlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 45 arttı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025'in başından bu yana Avrupa'da 1250 yangın tespit edildi.

Bu sayının geçen yıl ise 861 olduğu belirtildi.

240 BİN HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Bu yıl içinde bölgede yaklaşık 240 bin hektar alan orman yangınları sonucu kül oldu.

Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) tarafından 22-28 Temmuz tarihlerinde oluşturulan yangın riski haritasında da çok sayıda ülke "çok aşırı", "aşırı", "çok yüksek" ve "yüksek" seviyeleri işaret eden kırmızı tonlarıyla gösterildi.

Harita verilerinde, İtalya'nın güney kıyıları, Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde yangın riski "çok aşırı" seviyede gösterilirken, hava sıcaklıklarının bu ülkelerde normalin çok üzerinde seyrettiği ve kuru havanın etkili olduğu belirtildi.

TÜRKİYE AŞIRI RİSK GRUBUNDA

Balkanlar, Yunanistan ve Türkiye ise "aşırı" seviyede bulunurken, bu ülkelerin ikinci büyük risk kümesini oluşturduğu ifade edildi.

İspanya ve Portekiz de "çok yüksek" kategorisinde yer alırken, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin de bölgeye oranla daha düşük seviyede olduğu belirlendi.

ORMAN YANGINLARI SÜRÜYOR

Bu arada, sıcak havanın etkisiyle meydana gelen orman yangınlarına karşı mücadele de sürüyor.

EFFIS'in resmi internet sitesinde güncellediği yangın durum haritasında Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Bulgaristan, Arnavutluk ve Almanya aktif yangınların devam ettiği ülkeler arasında gösterildi.

EFFIS, bölgede sıcak hava dalgasının gelecek günlerde de devam edeceğini kaydetti.