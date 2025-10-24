Aksaray'da 58 yaşındaki dede, üniversitede torunuyla beraber eğitim görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaşı onu yıldırmadı...

Aksaray’da yaşayan Mehmet Kocagöl, gençliğinde maddi imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediği üniversite hayalini 55 yaşında gerçeğe dönüştürdü.

OKULA BERABER GİDİYORLAR

2022 yılında Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne kaydını yaptıran Kocagöl, eğitiminin dördüncü yılındayken, 18 yaşındaki torunu Elif Yıldız da aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümüne başlamasıyla beraber birlikte eğitim görmeye başladı.

Dede ve torun çoğu zaman birlikte okula gelerek, derslerde birbirlerine destek olarak öğrenim hayatlarını sürdürüyor.

''BİZLER İÇİN DE FARKLI BİR DENEYİM OLDU''

Kendileri için de farklı bir deneyim olduğunu ifade eden öğretim görevlisi Erdem Baysal, "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Mehmet Kocagöl’ün bulunduğu yaş aralığında üniversite tahsilini gerçekleştiriyor olması bizler için de farklı bir deneyim oldu.

Bu yıl torunun da aynı üniversiteye kayıt yaptırmış olması ayrı bir anlam kazandırdı.

Hayat boyu öğrenme ve sürekli eğitim mantalitesinin daha somut bir şekilde resmi boyutuyla vücut bulmuş halini temsil ediyor." dedi.

''ÇOK ŞÜKÜR SON SINIFA GELDİM''

58 yaşındaki Mehmet Kocagöl, maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığını belirterek, "Geçmiş zamanda üniversite eğitimi alamamış olduğum için içimde kalan bir ukdeyi sonradan tamamlamaya çalıştım.

Çok şükür son sınıfa geldim.

Ama buna yeni güzel bir duygu daha eklendi. Torunumla aynı üniversiteye gidiyoruz.

''KANTİNDE BULUŞUP ÇAY KAHVE İÇİYORUZ''

Torunum 1. sınıfa bu yıl başladı. Sınavlara hazırlanması, tercih yapması, kayıt esnasında torunumla birlikte istişare olduk.

Torunumla mümkün olduğunca birlikte gelip gitmeye çalışıyoruz.

Kantinde buluşup çay kahve içiyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlar." diye konuştu.

''OKUMANIN HİÇBİR ŞEKİLDE YAŞI YOK''

Dedesiyle birlikte okuyan torunu Elif Yıldız ise "Dedemle aynı üniversitede okuyor olmak çok gurur verici bir şey. Dedem okumanın yaşının olmadığını herkese göstermiş oldu.

Zamanında herkesin şartlarının el vermediği, herkesin okuyamadığı bir dönemde dedemin de okumaması içinde kalmış bir durumdu.

Sonrasında bu şekilde başladı ve şu an dedem 4. sınıf. Tüm notlarıyla, dersleriyle çok düzenli bir öğrenci oldu. Okumanın hiçbir şekilde yaşı yok.

''BİRLİKTE İSTİŞARE EDİYORUZ''

Dedem 60 yaşına yaklaştı. Buraya her gün dedemle birlikte gidip gelmeye çalışıyoruz.

Kantinde birlikte yiyip içiyoruz. Birlikte istişare ediyoruz.

Dedem ile birlikte eğitim öğretim görmek gerçekten çok güzel ve farklı bir duygu. Dedemle çok gurur duyuyorum." dedi.