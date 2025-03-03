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DHA

İslam alemi güne, Ramazan ayının ikinci sahuru ile başladı.

Yurt genelinde tüm sokaklar sahur geleneği olan davulcular ve onların manileriyle dolup taşarken, Aksaray'da farklı manzaralar yaşandı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, farkındalık oluşturmak için mahalleliyi sahura, Ramazan ayının gelenekseli olan davul yerine bando takımı ile uyandırdıklarını söyledi.

DAVULCU YERİNE BANDO TAKIMI

Ağaçdelen, Aksaray 68 Bando Takımı ile sokakları tek tek gezdi. Mahallede yaşayan bazı kişiler, bando takımını cep telefonları kamerasına kaydederken, bazıları ise Türk bayrağı sallayıp marşlara eşlik etti.

"FARKINDALIK OLDU"

Muhtar Ağaçdelen, "Mahallemizde bir farkındalık yaratmak için Aksaray 68 Bando takımıyla birlikte bütün caddelerini 1,5 saat boyunca gezdik. Mahalle sakinlerimiz balkonlarından el sallayarak, Türk bayrağı açarak bizleri bir sevgi seli göstererek karşılık verdiler.

Biz de büyük bir mutluluk duyduk. Ramazan ayı boyunca farklı etkinlikler yapmayı arzuluyoruz. Aksaray 68 ekibine teşekkür ederim. Çok güzel bir farkındalık oldu. Görenler bir şaşkınlık içerisindeydi." dedi.