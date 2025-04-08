İHA
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde koyun otlatan çobanlar, arazideki eski bir kuyudan ses geldiğini fark etti.
Kuyunun içine bakan çobanlar, bir hayvanın mahsur kaldığını gördü.
Ne tür bir hayvan olduğunu anlayamayan çobanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.
AFAD EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kuyunun içine inen AFAD ekipleri, mahsur kalan canlının bir porsuk olduğunu belirledi.
Ekipler, merdiven ve yakalama aparatı yardımıyla porsuğu kuyudan çıkardı.
DOĞAYA BIRAKILDI
Kurtarma çalışmasının ardından porsuğun sağlık durumuna bakıldı.
Sağlık kontrollerinin ardından porsuk, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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