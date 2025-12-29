Abone ol: Google News

Diyarbakır'da öğrenciler karın keyfini okul hoparlöründen çalınan oyun havasıyla çıkardı

Kayapınar ilçesindeki bir okulda öğrenciler, kar yağışını hoparlörden çalınan oyun havalarıyla kutladı. Öğrencilerin keyifli anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 16:03
  • Diyarbakır'da uzun bir aradan sonra yağan kar, çocuklara büyük neşe getirdi.
  • Kayapınar'da bir okulda karın keyfini oyun havasıyla çıkaran öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte halay çekti.
  • Bu renkli ve eğlenceli anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkezi ve ilçeler, uzun süre sonra karla buluştu.

Her yerin beyaza büründüğü kentte çocuklar doyasıya eğlendi.

ÖĞRENCİLER KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir okulda, öğrencilerin karın keyfini çıkarması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Okulun hoparlöründen oyun havaları çaldı, bahçede bulunan öğretmen ve öğrencilere halaya durdu.

Öğrencilerin keyif dolu anları cep telefonuyla çekildi.

