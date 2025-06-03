Aksaray'da tarlada sondaj kuyusundan karbondioksit gazı çıktı: Su fışkırdı

Aksaray'ın Kutlu köyünde ayçiçeği ekili bir tarlarda sondaj çalışması sonucunda kuyudan karbondioksit gazı çıktı, su fışkırdı.

Yetkililer bölgeye gelerek araştırma çalışması gerçekleştirdi.

"BU EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BİR GAZDIR"

Arazide incelemede bulunan Aksaray Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Tayfun Aydın, şöyle konuştu:

Bu partiküller Hasandağı volkanizmasına bağlı olarak oluşan karbondioksit gazıdır. Hasandağı, milattan önce 7 bin yılında patlamış bir volkanik dağdır. Bunun çevresinde bulanan volkanik arazilerde 200 metre derinliğe indikten sonra karbondioksit gazı hapsedilmiş şekilde bulunur.



Burada bir sondaj sonucunda bir çatlakla, karbondioksit gazı yüzeye çıkıyor. Karbondioksit gazları zehirli ve yanıcı değildir. Bu gaz, aksine yangın söndürmede kullanılmaktadır. Tıp alanında ve gıda sektöründe ise gıdaların korunmasında kullanılan faydalı, ekonomik değeri yüksek bir karbondioksit gazıdır. Jeotermal kökenlidir ve ana sebebi ise Hasandağı volkanizmasıdır.