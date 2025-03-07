Alo 170'den mobbing şikayetleri: 145 bin başvuru

AA & Ensonhaber

Türkiye’de çalışma hayatına dair soru, görüş, öneri, ihbar ve şikâyetleri tek bir merkezden değerlendirmek amacıyla kurulan Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170, yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlara çözüm odaklı hizmet sunmaya devam ediyor.

2024 yılı boyunca 18 milyon 138 bin 455 kez aranarak yoğun bir ilgi gören çağrı merkezi, kuruluşundan bu yana toplamda 310 milyon 756 bin 612 başvuruya yanıt verdi. Gelen çağrılar arasında rapor ücretleri, hizmet dökümü, sağlık aktivasyon işlemleri, emeklilik tarihi sorgulamaları, çeyiz ve emzirme ödenekleri, cenaze yardımları ve emekli maaş bilgileri öne çıkarken, çalışanların mobbing (psikolojik yıldırma) şikâyetleri de dikkat çekti.

MOBBİNG BAŞVURULARINA PSİKOLOG DESTEĞİ

Alo 170, Türkiye’de iş yerinde psikolojik baskı gören çalışanlara psikolog desteği sunan ilk ve tek çağrı merkezi olma özelliğini taşıyor. 2011 yılının Mart ayından 2024 yılının sonuna kadar 145 bin 308 kişi, iş yerinde maruz kaldıkları mobbing nedeniyle hattı arayarak destek talebinde bulundu.

İŞİTME ENGELLİLERE ÖZEL İŞARET DİLİ HİZMETİ

2010 yılında Karaman’da faaliyete başlayan Alo 170, bugün Şanlıurfa, Sivas, Kütahya, Ankara, Trabzon, Bayburt, Zonguldak, Muş, Elazığ, Mardin ve İzmir dahil 12 farklı noktada hizmet veriyor.

Vatandaşlar, Alo 170’e telefon hattı üzerinden (170) ulaşabileceği gibi, web üzerinden canlı destek (www.alo170.gov.tr, www.sgk.gov.tr, www.csgb.gov.tr, www.iskur.gov.tr, www.myk.gov.tr) ve mobil uygulama aracılığıyla da iletişim kurabiliyor. İşitme engelli bireyler için ise 0850 222 7 170 numaralı WhatsApp hattı üzerinden işaret dili desteği sunuluyor.