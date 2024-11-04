Amasya'da şantiyeyi bırakıp köyünde çiftlik kurdu

İHA

Yurdun çeşitli yerlerinde bulunan inşaat projelerinde görev alan İnşaat Mühendisi Seval Aydın, koronavirüs döneminde mesleğini bıraktı.

Aynı mesleği yaptığı eşinin vefatı sonrası memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Alıcık köyüne dönen Aydın, hobi bahçesi kurmayı düşünürken yaptığı araştırmalar sonucu süt ineği yetiştirmeye yöneldi.

BAKANLIĞIN PROJELERİNDEN FAYDALANDI

Biriktirdiği paraya ilave olarak bankadan kredi çekip, ailesine ait araziye yıllar önce kaybettiği ninesinin ismini de yaşatan süt çiftliği kuran 52 yaşındaki Aydın, ihtiyacı olan süt sağım ünitesi ile makine ekipmanları için Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmayı destekleme projelerinden faydalanarak ihtiyacı olan ekipmanlara kavuştu.

İlk yıl Danimarka'dan süt kalitesiyle bilinen jersey ırkı ineklerden 10 gebe düve alıp işe başlarken çiftlikteki hayvan sayısı 3 yılda 50'ye yükseldi. Titizlikle uygulanan günlük sağım sonrası üretilen süt ve süt ürünleri yöredeki özel müşterilere pazarlandı.

"MUTLU MESUT YAŞIYORUZ"

İnşaat sektörünün zor ve yorucu olduğuna değinip yönünü doğaya çevirdiğini hatırlatan Aydın, “Daha mutlu edecek bir iş arayışındayken jersey ineklerini duydum. Çitliğimizi kurduk. Şimdi ‘kızlarım' adını verdiğim ineklerimle mutlu, mesut yaşıyoruz.” dedi.

GÜNLÜK 400 LİRA ÜRETİM

Köyünden 4 gence istihdam sağladığı çiftliğinde tereyağı, yoğurt, peynir, çökelek gibi süt ürünleri de yaparken bu günlerde gelen talep üzerine üretimi çiğ süte yönelttiklerini anlatan Aydın, “Günlük ürettiğimiz 400 litre sütün tamamını ‘sütsever' adını verdiğimiz kişilere satıyoruz. Onlara müşteri yerine ‘sütsever' diyoruz. İşlerimiz güzel ve yoğun. Üretmekten, çalışmaktan, ülkeye katkı, katma değer sağlamaktan memnunum.” diye konuştu.

Mesleğini öğrendiğinde çok şaşırdığını belirttiği girişimci kadının çiftliğinde üretilen ürünlerden marketinde satış yapan Adem Çetin de müşterilerinin kaliteden çok memnun olduğunu söyledi.