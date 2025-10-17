Ankara'da bir esnafın akılalmaz satış yöntemi: Balıkları çiğ çiğ yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Esnafın kaliteyi göstermek için uyguladığı yöntem şaşkınlık yarattı...

Ankara’nın Sincan ilçesinde, halk pazarında hamsi satışı yapan balıkçı Yakup Öztürk’ün müşterileriyle yaşadığı diyalog, renkli anlara neden oldu.

HAMSİLERİ ÇİĞ YEDİ

Tezgahının başında balıkların tazeliğini anlatan Öztürk, iddiasını kanıtlamak için hamsileri çiğ olarak yiyerek herkesi şaşırttı.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Öztürk, “Balığın en tazesi Ankara’da yenir.” dedi.

TADI FINDIK GİBİ

Hamsileri çiğ olarak yiyen, tadının fındık gibi olduğunu ifade eden Yakup Öztürk “Balığın vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın.” diyerek müşterilerine nasıl tükettiğini gösterdi.

Öztürk’ün bu hareketi pazarda bulunan vatandaşların ilgisini çekerken, bazı müşteriler şaşkınlığını gizleyemedi.