Ankara'da üniversite öğrencilerinden gönüllü çevre temizliği

AA & Ensonhaber

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri, "Tabiatı ve Önyargılarımızı Birlikte Temizleyelim Projesi" çerçevesinde Kızılca Göleti ve Çubuk KYK Yurdu çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çubuk Belediyesi'nin desteklediği etkinlikte, yaklaşık 1 ton çöp toplandı.

"AMACIMIZ ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK"

Proje koordinatörü Güler Delen, etkinliğin asıl amacının çevre bilincini artırmak, atık yönetimi hakkında farkındalık yaratmak ve sürdürülebilir bir yaşam için adımlar atmak olduğunu vurguladı.

Üniversitede eğitim gören Somalili öğrenci Abdi Ali de çevreyi korumanın dünya için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin daha fazla kişiye ulaşması gerektiğini ifade etti.