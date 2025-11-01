Ankara’dan köyüne döndü, pizzacı açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başkentte yıllarca pizza ustası olarak çalışan 58 yaşındaki Ahmet Çelik, şehir hayatının yoğun temposundan sıkılınca doğduğu köye dönmeye karar verdi. Üç çocuk babası Çelik, anne ve babasından kalan Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Hanefi köyündeki evini onarıp bahçesine taş fırınlı küçük bir pizzacı açtı.

TUTMAZ DENİLEN FIRIN, İLGİ ODAĞI OLDU

Taş fırın ve üç masalık salondan oluşan işletmesini eşi Birgül Çelik, kayınvalidesi Münevver Çakır ve halasının oğlu Mehmet Kayalı ile birlikte işleten Çelik, kısa sürede çevrede tanınır hale geldi. Sosyal medyanın da etkisiyle Çorum’un yanı sıra Kastamonu, Amasya, Sinop ve Samsun’dan da müşteriler köye gelmeye başladı.

Artan ilgi üzerine iş yerini büyütme kararı alan Çelik, 100 metrekarelik yeni bir salonun inşasına başladı. Ayrıca bahçesine sekiz kameriye yaptırarak misafirlerine daha geniş ve konforlu bir ortam hazırlıyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİ MİSAFİR GİBİ GÖRÜYORUZ"

Ahmet Çelik, sundukları hizmetin beğenilmesinden memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

150 kilometre uzaktan gelen misafirlerimiz oluyor. Hafta sonları yoğunluk yaşanıyor, yer bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden iş yerimizi büyütüyoruz. Burayı kendi evimiz gibi görüyoruz; gelenleri misafirimiz olarak ağırlıyoruz. Eşim, kayınvalidem, çocuklarım ve halamın oğlu hep birlikte çalışıyoruz. Amacımız, gelenlerin mutlu ayrılması.

"EŞİMİN HAYALİ GERÇEK OLDU"

Birgül Çelik ise köy yaşamına kolayca uyum sağladığını anlatarak, "Eşim yıllardır kendi iş yerini açmayı hayal ediyordu. Başta yılda altı ay köyde, altı ay Ankara’da kalmayı planladık ama beklediğimizden fazla ilgi gördük. Gelen herkes memnun. Biz de eşime destek oluyoruz” dedi.

KÖYDE HAREKETLİLİK ARTTI

Hanefi Köyü Muhtarı Muzaffer Özüdoğru da pizzacı sayesinde köyün canlandığını belirterek, “Eskiden sessiz olan köyümüz artık hafta sonları dolup taşıyor. Hem köy ekonomisi hem de tanıtım açısından çok faydalı oldu,” ifadelerini kullandı.