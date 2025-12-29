Erzincan'da annesinin istemediği kuzuya bakıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan’da 3 yaşındaki Ezo ile annesi tarafından reddedilen minik bir kuzu arasında kurulan bağ, görenlerin içini ısıttı.

Ailesinin "Pırıl" adını verdiği kuzu, küçük Ezo’nun her sabah heyecanla beklediği yol arkadaşı oldu.

HER GÜN BABASININ GETİRMESİNİ BEKLİYOR

Minik Ezo, her gün babasının ağıldan Pırıl’ı getirmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Kuzuyu kucağına alan Ezo, sevgiyle sarılarak biberonla süt veriyor.

Karnı doyan Pırıl ile oyunlar oynayan Ezo, keyifli anlar yaşıyor.

Henüz 3 yaşında olmasına rağmen sergilediği şefkat ve hayvan sevgisiyle dikkat çeken Ezo’nun bu anları izleyenleri gülümsetirken hayvanlara sahip çıkmanın ve merhametin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.