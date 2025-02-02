Antalya'da çardaklardan temizlenen Kumköy Sahili vatandaşların hizmetinde

AA

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kumköy Sahili, yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlendi.

Daha önce kalabalık ailelerin kaldığı barakalar nedeni ile hem sahil işgal edilmiş haldeydi hem altyapı olamadığından hijyen sorunları yaşanıyordu.

Şimdi ise Kumköy Sahili, yalnızca günübirlik tatilcilerin değil karavan turizmi yapanların da rotası haline geldi.

CARETTA CARETTALARIN YUVALAMA ALANLARI

Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuvalama alanlarından olan Kumköy Sahili, hafta sonu tatilcileri ve doğaseverleri ağırlıyor.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü sahilde ziyaretçiler, güneşin, denizin ve kumsalın tadını çıkardı.

Çocuklar, Akdeniz'in ince kumlarında oynarken aileler piknik yaptı.

SAHİLİN DOĞAL YAPISI KORUNDU

Sahilin doğal yapısının korunarak temizlenmesi, karavan sahipleri için ideal tatil noktası oluşturdu.

Birçok tatilci, deniz kenarında konumlanan karavanlarında konaklayarak doğayla iç içe tatil yaptı.

Kumköy Sahili'ndeki hareketlilik, drone ile görüntülendi.

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