Antalya'da carettaların yaşam alanı çöplüğe döndü

Türkiye'nin gözde tatil şehirlerinden Antalya’da, halkın ücretsiz denize girebildiği ender sahillerden biri olan Kumköy, çevre kirliliği tehdidiyle karşı karşıya.

Aksu ilçesindeki sahil, 2024 yılında bölgede bulunan 600 çardağın yıkılmasıyla birlikte tamamen halka açıldı.

Sahil, 2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Bölge, caretta carettaların da üreme alanlarından biri olarak biliniyor.

Yıkım sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "ücretsiz halk plajı" olarak düzenlenen alanda, Aksu Belediyesi temizlik ve denetim çalışmalarını yürütüyor.

Ancak halkın serbestçe kullandığı plajda, çevre kirliliği her geçen gün artıyor.

"ÇÖPLERİ BIRAKIP GİDİYORLAR"

Vatandaşlar özgürce denize girip piknik yaparken, çoğu zaman çöplerini bırakarak bölgeden ayrılıyor.

Sahilin çeşitli noktalarında bırakılan pet şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve mangal artıkları hem görüntü kirliliğine hem de ekolojik tehditleri beraberinde getiriyor.

"TEMİZLENSE DE ERTSİ GÜN ESKİ HALİNE DÖNÜYOR"

Kumköy Mahalle Muhtarı Mustafa Oruç, sahilin herkesin kullanımına açık olmasından memnuniyet duyduklarını ancak çevre bilinci eksikliği nedeniyle üzüntü yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşımız sahilde denize giriyor, piknik yapıyor ama çöplerini olduğu yere bırakıp gidiyor. Herkes kullandığı alanı temizlese daha memnun kalacağız. Aksu Belediyesi haftada bir temizlik yapıyor fakat temizlik yapıldıktan bir gün sonra sahil yine eski hâline dönüyor. Ateş yakılıyor, mangal yapılıyor, bundan memnun değiliz."

ÖNLEM ALINMADI

Oruç, denetim eksikliğine de dikkat çekerek, "Burada belirli mesai saatlerinde devriye uygulanmasını istiyoruz. Vatandaş çöplerini bırakınca uyarması, kontrol etmesi güzel olur" dedi. Oruç ayrıca caretta carettaların korunması için geçmişte alınan önlemlerin artık uygulanmadığını belirterek, "Burası sit alanı olarak caretta caretta bölgesi olarak ayrılmış ama şu an önlem alınan bir bölge yok. Daha önce vardı, çitlerle kaplumbağaların etrafını çevreliyorlardı. Şu an alınan bir önlem göremiyorum" dedi.

"ÇÖP ATMA ALIŞKANLIĞIMIZ ZAYIF"

Doğma büyüme Kumköy sakini olan Cevdet Kurt ise, geçmişte sahile erişimde yaşanan zorluklara değinerek, "Geçen yıl eşimle çocuğumla denize giremedim. Arabamı çardağın önünden çekmem söylendi. Şimdi kimse müdahale etmiyor, özgürce kullanabiliyoruz. Ama tabii üzücü bir durum da yaşıyoruz, çöpleri görmek istemiyoruz. Ücretsiz bir beach burası, herkes çöpünü toplayıp gitse çok güzel olur. Çöp konteynırları var üşeniyorlar, çöp atma alışkanlığımız zayıf" dedi.

ÇÖPLER DENİZE KARIŞIYOR

Aksu Belediyesi, alana "konaklama amaçlı yapı, karavan, çadır v.b. yerleştirilmesi yasaktır" uyarı tabelaları koydu, çöp konteynerleri yerleştirdi ve haftalık temizlik çalışması başlattı. Ancak belediyenin çabası, günlük kullanım sonrası ortaya çıkan kirliliği önlemekte yetersiz kalıyor.

Zaman zaman dalgaların sahile ulaşması nedeniyle bazı çöplerin denize karıştığı gözlemlenirken, uzmanların plastiklerin denize karışması nedeniyle deniz canlılarının yaşadığı zorluklara yönelik uyarıları akla geldi.