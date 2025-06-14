Antalya'da carettanın başı kesildi

İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde koruma altındaki caretta caretta türüne yönelik vahşi bir saldırı gerçekleşti.

Koru Sahili'nde yumurtlamak için yürüyüşe çıkan nesli tükenme tehdidi altında olan caretta caretta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hedef alındı.

Şüpheliler, sadece yumurtlamak için kendine yer arayan masum carettayı vahşice katletti.

BAŞINI KESİP SAHİLE ATTILAR

Denize yakın taşlık alana kadar sürüklenen kaplumbağanın başının kesildiği görüldü.

Olay yerinde çekilen görüntüler ise yürekleri burktu.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gazipaşa'da yıllardır gönüllüler ve ilgili kurumlar tarafından sürdürülen koruma çalışmalarına rağmen caretta carettalara yönelik saldırıların devam etmesi tepki çekti.

Doğaya kast eden bu tür vahşi olayların faillerinin acilen tespit edilerek yargı önüne çıkarılması çağrısı yapıldı.

Bölge halkı, özellikle caretta carettaların yumurtlama dönemlerinde Koru Sahili gibi alanlarda denetimlerin artırılmasını talep ediyor.