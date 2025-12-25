Antalya’da el konulan cennet papağanı yavruları, Doğal Yaşam Parkında hayata tutunuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreste yapılan çalışmada, kafeslerde tutulan 24 papağan ele geçirildi. Bunlardan 8’inin yaklaşık 35 günlük cennet papağanı yavrusu olduğu belirlendi.

Belgesiz satış yaptığı tespit edilen kişiye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 45 bin lira idari para cezası uygulandı.

PAPAĞANLAR DOĞAL YAŞAM PARKINA TESLİM EDİLDİ

El konulan papağanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na götürüldü. Veteriner kliniğinde sağlık kontrolleri yapılan kuşlar, karantina altına alındı.

Erişkin papağanların karantina sürecinin tamamlanmasının ardından, doğal yaşam parkında kendileri için oluşturulan alanlara alınacağı bildirildi.

YAVRULAR ŞIRINGA İLE BESLENİYOR

Anne bakımına muhtaç olan 8 yavru cennet papağanı ise özel bakım ünitesinde tutuluyor. Uygun ışık ve oda sıcaklığında muhafaza edilen yavrular, 5 saatte bir şırınga yardımıyla özel mama ile besleniyor.

Bakımları süren yavruların tüylenme sürecinin başladığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"İLK GÜNLER ÇOK KRİTİK"

Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında el konulan hayvanlara “yediemin” olarak ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yavru bakımının hassasiyetine dikkat çeken Demir, şunları kaydetti:

Anne bakımına muhtaç olan 8 yavruyu özel mama ile besliyoruz. Bağışıklık sistemlerini, davranışlarını ve gelişimlerini titizlikle takip ediyoruz. Mama sıcaklığı ve oda sıcaklığı çok önemli. Enfeksiyon riskine karşı da yavruları koruma altında tutuyoruz. Şu an sağlık durumları iyi.

2025'TE 200'E YAKIN HAYVAN KORUMA ALTINA ALINDI

Demir, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 200 hayvanın yediemin kapsamında parkta koruma altına alındığını belirterek, bu hayvanlar arasında en fazla yılan, maymun ve kuş türlerinin yer aldığını ifade etti.