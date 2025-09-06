Antalya'da gönüllüler, caretta caretta yavrularını denize ulaştırdı

Caretta carettaların yolculuğu başladı...

Antalya’nın Alanya ilçesi Yeşilöz Sahili'nde caretta caretta yavruları yuvalarından çıkarak denize ulaşmaya başladı.

Gazipaşa’dan gelen gönüllü caretta caretta severler, sabahın ilk ışıklarıyla sahile gelerek nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta yavrularının güvenli şekilde denize ulaşmasına destek verdi.

HER YIL BU SAHİLDE YUVALARINI BIRAKIYORLAR

Alanya’nın doğusunda yer alan Yeşilöz sahili, Akdeniz’de caretta caretta yuvalarının sık görüldüğü nadir bölgelerden biri olarak biliniyor.

Her yıl bu sahilde yuvalarını bırakan deniz kaplumbağalarının yavruları, sabah erken saatlerde yumurtadan çıkarak denize yöneldi.

YAŞAM ALANLARI GELECEK NESİLLER İÇİN KORUNMALI

Gönüllüler, dikkatle yavruları yuvalarından alarak yönlerini denize çevirdi.

Gönüllüler, bölgenin korunmasının önemine değinerek, caretta carettaların yaşam alanlarının gelecek nesiller için korunması gerektiğini vurguladı.

''DENİZLERİMİZİ TEMİZLEYENLER CARETTA CARETTALARIMIZ''

Çevre gönüllüsü olan ve Yeşilöz Mahallesi'nde ikamet eden Güldane Şahin, ‘'Yavru carettaların çıkışları devam ediyor. 5- 6 yıl önce deniz analarımız çoğalmıştı carettalarımız azalmıştı.

Deniz analarımız zehirli olduğu için birçoğumuz hastanelik etmişti.

Demek ki denizlerimizi sessizce temizleyenler caretta carettalarımız.

''602 TANE YUVAMIZI TESPİT ETTİK''

Yaklaşık 6.5 kilometrelik alanda 602 tane yuvamızı tespit ettik. Hem yeşildeniz hem de caretta caretta yavru çıkışlarımız devam ediyor.

Yavru çıkışları Ekim 15'e kadar sürecektir. Hava değişikliğinden dolayı yuvalarımızda ölü yavru ve çürümüş yumurtalara rastlıyoruz'' dedi.