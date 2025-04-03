İHA

Antalya, güneşin yüzünü göstermesiyle bayram tatilcilerine yazdan kalma bir gün sundu.

Tatilciler, uzun süreli yağışların ardından sahillere akın ederek denize girdi, yürüyüş yaptı ve manzaranın keyfini çıkardı.

Konyaaltı Sahili, kalabalık görüntüsüyle yaz aylarını aratmadı.

SICAKLIK 18 DERECEYİ BULDU

Günlerdir süren yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Antalya adeta baharı değil, yazı karşıladı.

Hava sıcaklığı 18 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise aynı seviyeye ulaşınca tatilciler sahillere akın etti.

SAHİLİ DOLDURDULAR

Kimi kumsalda yürüyüş yapmayı tercih ederken, kimileri sahil şeridindeki banklarda manzaranın keyfini çıkardı.

Deniz kenarında çocuklar çakıl taşlarıyla oynarken, gençler ve aileler denizin serin sularında yüzdü.

Bazı vatandaşlar, kayalıklardan denize atladı, bazıları ise denizi izleyip dinlendi.

"DEPREM BÖLGESİNDEN GELDİK"

Tatilini Antalya’da geçirenler arasında deprem bölgesinden gelenler de vardı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden gelen Nurhan Deveci, kardeşini ziyaret etmek için geldiği şehirde denize girerek bayramın tadını çıkardığını söyleyerek, "Antalya’ya daha önce defalarca geldim. Bu kez bayram için geldik. Elbistan’dan, deprem bölgesinden. Hazır fırsat bulmuşken denize girelim dedik. Su serin ama girmeye değer. Dün Olympos’a da gittik. Antalya çok güzel. Her zaman gelinmesi gereken bir yer." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN GÜZEL CENNETİ"

Nurhan Deveci’nin Antalya’da yaşayan ağabeyi İlhan Deveci ise 35 yıldır Antalya’da olduğunu belirterek, "Yaz-kış, gece-gündüz fark etmez, sürekli denize giriyorum. Şu an deniz suyu çok güzel. Dışarısı serin ama deniz sıcak. Yüzmek en iyi spor. İnsan kendini özgür ve mutlu hissediyor. Antalya’da yaşamak gerçekten ayrıcalık. Atatürk’ün dediği gibi, burası dünyanın en güzel cenneti." diye konuştu.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

Antalya’da yalnızca deniz değil, sahil parkları ve yürüyüş alanları da doldu.

Bebek arabalarıyla yürüyüş yapan ailelerden scooterla gezen gençlere, piknik yapanlardan bisiklete binenlere kadar herkes güneşi yakalayarak tatilin tadını çıkardı.