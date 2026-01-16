Trafikte reflektör renkleri ve anlamları: Sürücü ve yayalar için hayat kurtarıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte güvenliği artırmak amacıyla kullanılan her reflektör, sürücüye bir mesaj veriyor.

Gece sürüşlerinde ve olumsuz hava koşullarında hayati rol üstlenen bu reflektörler, yol durumu, şerit düzeni ve olası tehlikelere karşı erken uyarı niteliği taşıyor.

Bu nedenle reflektör renklerinin kullanım alanlarını ve anlamlarını bilmek, kazaların önlenmesinde kritik rol oynuyor.

Peki trafikte kullanılan reflektörlerin renkleri hangi durumları işaret ediyor?

TRAFİKTE REFLEKTÖR RENKLERİNİN ANLAMI

Kırmızı reflektör

Kırmızı reflektörler, en çok aracın ve bisikletlerin arka kısımlarında kullanılıyor. Bisikletlerin arka bölümü, motosiklet ve otomobillerin arka tamponları ile yayalara ait sırt çantası ve ayakkabıların arka yüzeylerinde tercih edilen kırmızı renk, arkadan gelen sürücülere “dur” ve “önümde biri var” mesajı veriyor.

Beyaz reflektör

Beyaz reflektörler ise ön tarafta görünürlüğü sağlamak amacıyla kullanılıyor. Bisiklet ve motosikletlerin ön kısmında, yol işaret levhalarında ve yaya yeleklerinde yer alan beyaz reflektörler, sürücülerin karşıdan gelen araçları ve yayaları daha erken fark etmesine yardımcı oluyor.

Sarı-turuncu reflektör

Sarı ve turuncu reflektörler, yanlardan fark edilmeyi sağlamak için öne çıkıyor. Bisiklet ve motosikletlerin yan kısımlarında, araçların yan tamponlarında, kavşak ve viraj gibi riskli noktalarda kullanılan bu renkler, özellikle dönüş ve şerit değişimlerinde uyarıcı bir rol üstleniyor.

Yeşil reflektör

Yeşil reflektörler daha çok yönlendirme amacıyla tercih ediliyor. Acil çıkış yollarında, yaya yürüyüş güzergahlarında ve kamp ekipmanlarında kullanılan yeşil renk, güvenli yönü ve çıkış noktalarını işaret ediyor.

Mavi reflektör

Mavi reflektörler ise genellikle özel görevli araçlar veya kurumsal kullanımlar için ayrılıyor.