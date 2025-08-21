Antalya'da kayalıklara sıkışan balina yavrusu kurtarıldı

Antalya’nın Demre ilçesi Gökkaya Koyu’nda kayalıklara sıkışan bir balina yavrusu, tur teknesindekiler tarafından fark edildi.
Olayı gören tekne kaptanları, halat yardımıyla yavru balinanın kuyruğunu sıkıştığı yerden kurtararak durumu yetkililere bildirdi.
SAHİL GÜVENLİK, YAVRUYU AÇIK DENİZE BIRAKTI
İhbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, balinayı tekneye alıp açık denizde daha derin sulara bıraktı.
Tekne kaptanı Fatih Bilgin, balinayı kuyruğundan bağlayarak sıkıştığı yerden çıkardıklarını ve Sahil Güvenlik ekibine teslim ettiklerini ifade etti.