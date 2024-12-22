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İHA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Küllin Yaylası, nadir rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yaptı.

Akşam saatlerinde yemek aramak içn kente inen nesli tükenmekte olan üç kişilik bir vaşak ailesi, yaylada bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YİYECEK BULMA UMUDUYLA DOLAŞTILAR

Karla kaplı yollarda karnını doyurmak üzere yürüyen vaşak ailesi, yaylada bulunan evin bahçesini dolaştı.

Vaşaklar, sakin ve zarif hareketleriyle izleyenleri hayrete düşürdü.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Belgesel sahnelerini aratmayan Küllin Yaylası’nda çekilen bu görüntüler, nesli tükenme tehdidi altındaki canlıların yaşam alanlarını korumanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan ve "Anadolu Vaşağı" olarak bilinen vahşi kedi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.