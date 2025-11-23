Antalya'da plaj sezonu kasım ayında da devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye yurt genelinde soğuk hava ile mücadele ederken turizmin uğrak noktası Alanya’da vatandaşlar dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nı doldurdu.

Hava sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu ilçede tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kleopatra Plajı’nı doldurmaya başlayan vatandaşlar, deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu plajda yüzüp serinlemeye çalıştı.

Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen balıkçılar ise denize olta atarak nasiplerini beklediler.

"RİZE DE 20 SANTİM KAR VAR"

Rize’nin yaylarından indikten sonra soluğu Alanya’da alan Ömer Altay "23 Kasım bugün Pazar. Rize’nin Çamlıhemşin dağlarında 20 santim kar var. Yiğenim Alanya’ya gelmem için aradı beni.

Alanya’nın meşhur Kleopatra Plajında deniz hava çok güzel. Herkesi buraya bekliyorum. Şu anda bende yiğenim ile birlikte denize gireceğim’" dedi.

"BİZİM DENİZ SEZONU YENİ BAŞLADI

Amcasını tatil için Alanya’ya davet eden Ender Hancı ise "Amcaya bir telefon açtım. Kar var burada ağaç yakıyoruz. Biletini alıyorum atla gel dedim. Rize’nin Kotençürü yaylasından atladı uçağa geldi.

Bizim deniz sezonu yeni başladı. Özellikle kışın güneşi gördüğünde denize gireceksin’" şeklinde konuştu.