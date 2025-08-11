Ülkenin en sıcak yeri: Antalya'da termometreler 46 dereceyi gördü

Son günlerde hava sıcaklıkları yurt genelinde yeniden yükselmeye başladı.

Turizm kenti Antalya'da da geçen hafta sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktı.

Hafta boyunca kıyı kesimlerde yüksek nem nedeniyle sıcaklıklar, yer yer normalinin 8 ile 10 derece üzerinde hissedildi.

DÜN EN SICAK BÖLGE ANTALYA OLDU

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün Antalya kent merkezinde sıcaklık 45 dereceyi aşarken, bazı noktalarda ise 46 dereceyi buldu.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşların zor anlar yaşadığı Antalya, dün ölçülen 46,6 derece ile Türkiye'nin en sıcak noktası oldu.

İLÇE İLÇE SICAKLIKLAR PAYLAŞILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisine göre dün kent genelinde Manavgat Taşağıl Orman Sahası'nda 46,6, Serik Gebiz Orman Sahası 46,4, Serik ilçesi 45,5, Kepez'de 45,2, Döşemealtı'nda 44,5, Aksu Boztepe'de 44,2, Konyaaltı'nda 44, Muratpaşa'da 43,4 derece ölçüldü.

YURT GENELİNDE BU HAFTA SICAKLIKLAR ARTMAYA DA DEVAM EDECEK

Bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yeni sıcak hava dalgası etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kavurucu sıcaklar bugün de yurt genelinde etkisini sürdürecek.

Termometreler özellikle Güney Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege genelinde 40 derecenin üzerini gösterecek.

TURİSTLER ANTALYA'YA AKIN EDİYOR

"Turizmin başkenti" olarak tanımlanan Antalya, turizm rekorları kırmaya da devam ediyor.

Antalya'da geride bıraktığımız Temmuz ayı daha bitmemişken 2,3 milyona yakın ziyaretçi geldi.

2025 başından bu yana 8.5 milyonu geçen yabancı misafirin tercihi de Antalya oldu.