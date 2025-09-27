Antalya'da soyu tükenme tehlikesi altında olan yılan kartalı tedavi edilip doğaya salındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda çeşitli nedenlerle yaralanan ve hasta olan vahşi hayvanlar, klinikte tedavi edilerek yeniden doğal yaşamlarına kazandırılıyor.

Bu kapsamda Korkuteli’nden getirilen yılan kartalı, geçirdiği tedavi sürecinin ardından doğaya dönmeye hazır hale getirildi.

Toksikasyon şüphesi ve beslenme yetersizliği nedeniyle yaşam fonksiyonları azalmış halde Doğal Yaşam Parkı’na getirilen yılan kartalı, kliniğe alındığında 2,3 kilogram ağırlığındaydı.

Uzman veterinerler tarafından yapılan tedavi ve bakımın ardından kısa sürede güçlenen kartal, hem avlanma hem de uçuş kabiliyetini geri kazandı.

"AVLANMA YETENEĞİNİ GERİ KAZANDI"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, yılan kartalının tedavi sürecini anlatarak, "Kısa sürede tedaviye cevap verdi. Yaklaşık 2 kilogram aldı, tekrar güçlendi ve avlanma yeteneğini geri kazandı. Uçuşu gayet iyi durumda. Son tedavilerinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği’ne teslim ediyoruz." dedi.

Yılan kartalının ekolojide önemli bir yere sahip olduğunu ve soyu tükenme tehlikesi altında bulunduğunu vurgulayan Arsun, "Ayrıca çiftçinin dostudur, kemirgenler ve sürüngenlerle beslenir. Umarım bundan sonra doğada güzel bir hayatı olur." ifadelerini kullandı.

538 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Arsun, 2025 yılı içinde 538 hayvanın Doğal Yaşam Parkı’na getirildiğini belirterek, "Bunların 338’i yeniden doğaya kazandırıldı. Kalanlarına kurumumuz bakmaya devam ediyor.

Ömürlerinin sonuna kadar en iyi şekilde korumamız altında olacaklar." diye konuştu.