Antalya'da termometreler 46 dereceyi gördü Kentte termometreler 46 dereceyi gösterirken, aşırı sıcaktan dolayı sahiller boşaldı.

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İHA

Turizmin gözdesi Antalya'da Kurban Bayramı öncesi oteller dolmaya başlarken, termometreler ise 46 dereceyle rekor kırdı.

Yumuşak bir kışın ardından sıcağın etkisini gösterdiği Antalya'da, nem oranıysa yüzde 9 olarak ölçüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Konyaaltı Sahili ise boş kaldı.

Şehir sakinleri ve turistler, sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti.

"Hissedilen 50 derece"

Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini açıkladı. Yılmaz, “Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece.” dedi.

"Çok sıcak, ağaçların altında oturuyoruz"

Kırşehir'den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise “Kırşehir'den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz. Antalya çok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor, sohbet ediyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)