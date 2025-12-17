Sağlıklı ilişkilerde asla görülmeyen 5 davranış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Psikoloji alanındaki uzun soluklu çalışmalar, sağlıklı ilişkilerin yalnızca sevgiyle değil, iletişim biçimi, sınır algısı ve güç dengesiyle ayakta kaldığını ortaya koyuyor.

Bu dengeler bozulduğunda ise ilişki, fark edilmeden başka bir şeye dönüşebiliyor.

İlişki araştırmalarıyla tanınan John Gottman’a göre, ilişkileri zedeleyen şey çatışmanın kendisi değil; çatışma sırasında kullanılan dildir.

Sürekli eleştiren, küçümseyen, savunmaya geçen ya da tamamen iletişimi kesen bir tutum, zamanla güven duygusunu aşındırır.

Sağlıklı ilişkilerde asla görülmeyen davranışlar şu şekilde:

1) “Aşağılama” dili (iğneleme, küçümseme, alay)

Sağlıklı ilişkide tartışma olur, ama küçümseme (alay, hakaret, imalı hor görme) ilişkiyi içeriden çökerten en güçlü zehirlerden biri.

2) Kişiliğe saldırı: “Sen zaten böylesin” cümleleri

Sorun “davranış” üzerinden konuşulmak yerine kişiliğe saldırıya dönüyorsa (etiketleme, genelleme), bu sağlıklı iletişim değil.

3) Sürekli savunmaya geçme ve suçu tersine çevirme

Hata kabul etmek yerine otomatik savunma, sorumluluk almaktan kaçış ve “ben değil sen” döngüsü sağlıklı bağ kurmayı zorlaştırır.

4) “Duvar örme”: konuşmayı kesme, yok sayma, ortadan kaybolma

Tartışma anında bağlantıyı tamamen kesmek (konuşmamak, görmezden gelmek, cezalandırır gibi susmak) zamanla güveni aşındırır.

5) Kontrol etme: kiminle görüştüğünüzü, ne giydiğinizi, nereye gittiğinizi yönetme

“Merak ediyorum” ile “kontrol ediyorum” aynı şey değil. Kontrol ve baskı; ilişkinin eşitlik zeminini bozar, riskli bir dinamik oluşturabilir.