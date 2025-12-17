Isparta'da Hayır Bahçesi’nin emektar sahibi İbrahim dede, son yolculuğuna uğurlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu akşam saatlerinde Isparta'nın Sav beldesinde, “Hayır Bahçesi” olarak bilinen alanda, yetiştirdiği meyve ve sebzeleri karşılık beklemeden vatandaşlara ikram eden İbrahim Çakmakçı, bahçesinin girişine beton döktüğü sırada aniden rahatsızlandı ve yere yığıldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakmakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE NETLEŞECEK

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çakmakçı’nın cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. İlk değerlendirmelerde ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı üzerinde durulurken, kesin nedenin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

30 YIL BOYUNCA BAHÇESİNİ PAYLAŞTI

İbrahim Çakmakçı, 15 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşiyle birlikte kurduğu “Hayır Bahçesi”nde yaklaşık 30 yıldır yoldan geçenlere ve ziyaretçilere meyve ve sebzelerini ücretsiz sunuyordu. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran hayırseverliğiyle tanınan İbrahim dedenin, bu yılki hedefinin bahçesini 5 bin ziyaretçiyle buluşturmak olduğu öğrenildi.

Acı haber, Sav beldesinde ve kendisini tanıyanlar arasında büyük üzüntüye yol açtı.