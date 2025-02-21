DHA

Antalya açıklarında gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul-Mersin transferi yapan teknenin yelkeni, gece saatlerinde Antalya Körfezi girişinde fırtına nedeniyle yırtıldı.

Dümen ve motor yeteneklerini yitiren yelkenliden yapılan yardım çağrısı sonrası yakınlarda bulunan Türkiye bandıralı 'T. Caroline' adlı 131 metrelik tanker, bölgeye gitti.

2 KİŞİ KURTARILDI

Tanker personeli tarafından kurtarılan teknedeki 2 kişi, daha sonra Antalya Limanı'na bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)