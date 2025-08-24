Antalya'da yetiştirdiği karpuzları göbek atarak satıyor

Bu pazarcı, göbek atmayı seviyor, çalışırken de göbek atıyor.
Karpuz tezgahında, tarlalarda ve sahillerde göbek atan 24 yaşındaki Ramazan Vural Gün, Manavgat pazarlarında da karpuz satarken göbek atarak dikkatleri üzerine çekti.
Atadan gelme kavun-karpuz yetiştiriciliği yaptıklarını, yetiştirdikleri karpuz ve kavunları pazarlarda sattığını belirten genç, göbek atmayı çok sevdiğini, bulunduğu her ortamda müzik eşliğinde göbek atarak insanları eğlendirdiğini anlattı.
HOBİ OLARAK GÖBEK ATIYOR
Hobi olarak göbek attığını söyleyen Vural'ın her ortamda göbek atarak çektiği videolar, sosyal medyada ilgi görüyor.