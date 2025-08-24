Antalya'da yetiştirdiği karpuzları göbek atarak satıyor Pazarlarda ürün satanların ilgi çekmek için kendilerine göre farklı tarzları var. 24 yaşındaki Ramazan Vural Gün de tarlada göbek atarak yetiştirdiği karpuzları, pazar tezgahında da göbek atarak satıyor.