Abone ol: Google News

Antalya'da yetiştirdiği karpuzları göbek atarak satıyor

Pazarlarda ürün satanların ilgi çekmek için kendilerine göre farklı tarzları var. 24 yaşındaki Ramazan Vural Gün de tarlada göbek atarak yetiştirdiği karpuzları, pazar tezgahında da göbek atarak satıyor.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 16:48
Antalya'da yetiştirdiği karpuzları göbek atarak satıyor

Bu pazarcı, göbek atmayı seviyor, çalışırken de göbek atıyor.

Karpuz tezgahında, tarlalarda ve sahillerde göbek atan 24 yaşındaki Ramazan Vural Gün, Manavgat pazarlarında da karpuz satarken göbek atarak dikkatleri üzerine çekti.

Atadan gelme kavun-karpuz yetiştiriciliği yaptıklarını, yetiştirdikleri karpuz ve kavunları pazarlarda sattığını belirten genç, göbek atmayı çok sevdiğini, bulunduğu her ortamda müzik eşliğinde göbek atarak insanları eğlendirdiğini anlattı.

HOBİ OLARAK GÖBEK ATIYOR

Hobi olarak göbek attığını söyleyen Vural'ın her ortamda göbek atarak çektiği videolar, sosyal medyada ilgi görüyor.

Yaşam Haberleri