AA & Ensonhaber

Antalya’nın Alanya ilçesinde marangozluk yapan Adem Say, doğaya ve ahşap sanatına duyduğu tutkuyu benzersiz bir projeyle taçlandırdı. Aile işletmesi olarak işlettiği yayla yolundaki restoranın bahçesinde, odun parçalarını sanat eserlerine dönüştürdüğü küçük bir atölye kurdu. Burada masa, sandalye, askılık, tepsi ve motosiklet gibi el işi ürünler yapan Say, en büyük hayali olan ahşaptan araba üretmeyi ise doğada rastladığı dev bir kütüğü işleyerek gerçekleştirdi.

10 YAŞINDA BAŞLAYAN MARANGOZLUK SERÜVENİ

Mesleğe henüz 10 yaşında çırak olarak adım atan Adem Say, ahşap oyma sanatına duyduğu ilgiyi hiç kaybetmedi. Ağaç evler ve bungalovlar inşa eden Say, iş yoğunluğu azaldığında atölyesinde ağaç dallarını ve kütükleri sanata dönüştürdüğünü belirtti. Ürettiği eserleri restoranın önünde sergileyerek ziyaretçilerin ilgisine sunduğunu anlatan Say, bu sürecin kendisi için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu vurguladı.

300 BİN LİRAYA MAL ETTİ, 1 MİLYON LİRADAN FAZLA TEKLİF ALDI

Bundan üç yıl önce doğada gördüğü büyük bir kütüğü atölyesine getiren Say, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladı. Tek parça ahşabı büyük bir titizlikle oyarak aracın gövdesini şekillendirdi. Ancak motor aksamını yerleştirmek en büyük zorluklardan biri oldu. Farklı motorları deneyen Say, sonunda kütüğün içine uygun bir motor buldu ve ahşap arabayı sürülebilir hale getirdi.

Şimdiye kadar birçok kişinin aracı satın almak istediğini ancak "hayallerin parayla satılamayacağını" düşündüğü için tüm teklifleri geri çevirdiğini belirten Say, arabayı yaklaşık 300 bin liraya mal ettiğini ancak 1 milyon liranın üzerinde teklifler aldığını söyledi. Bu eşsiz aracın ailesiyle birlikte yaptığı bir eser olduğunu belirten Say, "Bu araba benim için sadece bir araç değil, çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım bir miras. Onların, dedelerinin kendi elleriyle bir araba yaptığını görmelerini istiyorum." dedi.

SIRADAKİ HEDEFİ AĞAÇTAN UÇAK

Marangozluk mesleğini büyük bir tutkuyla icra eden Say, teknolojik aletlerle çalışmayı sevmediğini ve ahşap işçiliğinin ruhunu kaybetmemesi gerektiğine inandığını söyledi. En çok keser kullandığını belirten Say, "Ağaç kütüklerinin yakıldığını gördüğümde üzülüyorum. Çünkü onlara baktığımda yalnızca bir odun parçası değil, bazen bir masa, bazen bir kuş, bazen de bambaşka bir şey görüyorum." ifadelerini kullandı.

Ahşaba olan sevgisini yaşamı boyunca sürdüreceğini söyleyen Say, şimdi yeni bir hayalin peşinden gitmeye hazırlanıyor: Ağaçtan bir uçak yapmak.