Antalya'nın turist sayısı 5 ayda 4 milyona dayandı

DHA

Dünyanın önde gelen tatil şehirlerinden Antalya, 2025 turizm sezonuna beklentilerin biraz altında bir giriş yaptı.

Son iki yılda tarihi rekorlar kıran kent, bu yılın ilk beş ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1’lik bir düşüş yaşadı.

Yine de 3 milyon 915 bin 904 yabancı turisti ağırlayan Antalya, 2 Haziran itibarıyla 4 milyon barajını aştı.

4 MİLYON TURİST BARAJINI GEÇTİ

Sezon başındaki dalgalanmalara rağmen uzmanlar, yaz aylarında yoğun bir turist akını bekliyor.

Özellikle Kurban Bayramı tatilinin yaz sezonunun tam ortasına denk gelmesi, otel rezervasyonlarında ciddi hareketlilik yaratmış durumda.

EN ÇOK ALMANYA'DAN TURİST GELDİ

Bazı turizmciler, Avrupa'da havaların geç ısınması nedeniyle turistlerin Akdeniz’e yönelmekte geç kaldığını belirtirken, sezonun temmuzdan itibaren açılacağı öngörülüyor.

Antalya’yı en çok ziyaret eden ülke bu yıl da Almanya oldu.

İKİNCİ SIRADA RUSLAR VAR

Ancak Almanya’dan gelen turist sayısında yüzde 9’luk bir düşüş yaşandı ve toplamda 885 bin 805 kişi kenti ziyaret etti.

Onları yüzde 5 düşüşle 809 bin 232 kişiyle Rus turistler izledi. Buna rağmen iki ülke Antalya’ya gelen turistlerin neredeyse yarısını oluşturdu.

İNGİLİZ TURİST SAYISINDA ARTIŞ

İngiltere pazarı ise yükselişte. Yüzde 6’lık artışla 477 bin 908 İngiliz turist Antalya'ya geldi. Polonya’dan gelenlerde de yüzde 7 artış görülürken, Hollanda’dan gelen turist sayısında ise hafif bir gerileme oldu.