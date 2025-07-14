Antalya'yı nem bulutları kapladı: Şehrin simgesi Beydağları kayboldu

Antalya'nın gündeminde her yaz olduğu gibi yüksek sıcaklık ve nem var.

Kentte temmuz ayı ile birlikte hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

SAHİLLERDE YİNE YOĞUNLUK VAR

Sıcaklar nedeniyle günlerden pazartesi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'ndeki doluluk, hafta sonunu aratmadı.

Dünyaca ünlü sahili dolduran Antalyalılar ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

HİSSEDİLEN HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ GÖRDÜ

Öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçülürken, hissedilen hava sıcaklığı ise 40 derece dolaylarında oldu.

Konyaaltı Sahili'nde deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.

NEM BULUTLARININ YÜKSELMESİYLE BEYDAĞLARI KAYBOLDU

Nem oranının yüzde 85 dolaylarında seyrettiği kentte, nem bulutları şehri kapladı.

Yüksek nem nedeniyle Antalya'nın simgelerinden birisi olan ve eşsiz günbatımı manzarası ile izleyenleri büyüleyen Beydağları, nem bulutlarının arasında kayboldu.

"İNSANLAR NASIL DAYANIYOR ANLAMADIK"

Almanya'dan hem tatil hem de annesinin diş tedavisi için Antalya'da geldiklerini belirten Oğuzhan Gün, "5 haftalığına Antalya'ya geldik. Denize girmek istedik ama aşırı sıcak var.

Almanya şu anda 17 derece, burası daha sıcak. İnsan nasıl dayanıyorsa, biz hiç dayanamıyoruz. Vücudumuz yapış yapış oldu." dedi.