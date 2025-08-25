Apartmanda bu hareketi yapan yandı: Dava açılıyor

Apartman hayatında komşuluk ilişkileri ve ortak alanların kullanımı büyük önem taşıyor.

Koridorlar, girişler ve merdiven boşlukları, tüm sakinlerin ortak kullanım alanları olarak hijyen ve düzen açısından korunmak zorunda.

Ancak bazı kişiler, kapı önlerine ayakkabı bırakarak bu düzeni bozabiliyor.

Vatandaşlar sosyal medyada bu konuya dikkat çekerken, birçok kişi “Kapı önüne ayakkabı bırakmak masum bir alışkanlık gibi görünse de aslında cezası varmış!” yorumlarını paylaştı.

DAVA AÇILABİLİR

KMK’nın 18. maddesi, ortak alanların diğer kişileri rahatsız edecek şekilde kullanılamayacağını açıkça belirtiyor. 4. maddeye göre ise koridorlar ortak alan kapsamında olup, buraya ayakkabı veya diğer eşyaların bırakılması yasak.

Yargıtay içtihatları da bu konuda net: Uyarılara rağmen kapı önüne eşya bırakmaya devam edenler, diğer sakinlerin kullanım hakkını ihlal ediyor.

Bu tür durumlarda, binanızın bulunduğu ilçenin adliyesine başvurarak sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz.