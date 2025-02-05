Araştırma: Haftanın belirli günleri daha mutlu hissediyoruz

AA

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, insanlar sabahları daha pozitif hissediyor ancak bu his gün içinde azalıyor. Ayrıca, hafta sonları mutluluk seviyeleri hafta içine kıyasla daha yüksek oluyor.



University College London'dan araştırmacılar, 2 yıl boyunca ankete katılan 50 bine yakın kişiden elde edilen yaklaşık 1 milyon veriyi analiz etti.



Araştırmanın sonuçları "BMJ Mental Health" dergisinde yayımlandı.

Araştırmada, günün farklı zamanlarının depresyon ve kaygı belirtileri, mutluluk, yaşam tatmini, hayatın anlamlılığı ve yalnızlık gibi unsurlar üzerindeki etkisi incelendi.

PAZARTESİ VE CUMA GÜNLERİ DAHA OLUMLU HİSSEDİYORUZ

Ruh halinin dopamin, serotonin ve kortizol gibi hormonlardan ve vücutta oluşan iltihaptan kaynaklanan semptomlar gibi fizyolojik süreçlerden etkilendiği belirtilen araştırmada, mutluluk ve yaşam tatmini gibi olumlu hislerin pazartesi ve cuma günü, pazar gününe göre daha yüksek olduğu saptandı.

GECEYE DOĞRU DEPRESYON ARTIYOR

Araştırmada, depresyon ve anksiyete semptomlarının, salı ve çarşamba günleri de pazar gününe kıyasla sabah saatlerinde daha yüksek seyrettiği, bu semptomların gün içerisinde azalma göstererek geceye doğru arttığı gözlemlendi.

Ortaya çıkan sonuçlarda insanların günün erken saatlerinde her zaman daha olumlu duygulara sahip olduğu aktarılan araştırmada, bu durumun günün sonuna doğru tam tersine döndüğü vurgulandı.

KIŞLAR DAHA MUTSUZ GEÇİYOR

Araştırmada yalnızlık hissinin haftanın farklı günlerinde değişiklik göstermediğine işaret edildi.

Kışa kıyasla, diğer üç mevsimde olumsuz hislerin daha az olduğu ifade edilen araştırmada, olumlu hislerin ise daha yüksek olduğu ortaya kondu.

Araştırmada, insanların genel olarak yaz aylarında daha pozitif hissettiği, ancak gün içerisindeki duygu değişimlerinin mevsimsel olarak farklılık göstermediğine dikkati çekildi.

UYKU VAKTİ YAKLAŞTIKÇA KORKU GİBİ DUYGULAR AZALIYOR

İnsanların gün içerisinde zihinsel durumlarındaki değişimin vücuttaki saatlik hormonal değişikliklerle ilişkili olduğu kaydedilen araştırmada, korku, motivasyon ve duygu durumunu etkileyen kortizol hormonunun sabah uyandıktan hemen sonra daha fazla salındığı, ancak uyku vaktine yakın bu salınımın en az seviyeye ulaştığı belirtildi.