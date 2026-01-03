Ardahan soğuktan resmen dondu: Termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ardahan'ın Göle ilçesinde, son yılların en soğuk gecesi yaşandı.

Göle'de akşam saatlerinde sıcaklık, sıfırın altında 30,5 derece olarak ölçüldü.

İlerleyen saatlerde hava daha da soğudu.

SICAKLIK 39,7 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Göle'de en düşük sıcaklık, eksi 39,7 dereceye kadar düştü.

Türkiye'nin en soğuk yeri Göle olurken, Göle'yi eksi 33,8 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti.

Göle'nin Yavuzlar köyü de eksi 33,2 derece ile Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri oldu.

"GÖLE, KENDİ REKORUNU KIRDI"

Göle'de yaşayan Güven Şimşek, Göle'nin eksi 39,7 derece ile kendi rekorunu kırdığını belirtti.

Seyyar tablasının önüne soba yakarak ısınan Alican Özen ise "Hava çok soğuk. Belki sobayla biraz olsun havayı ısıtabiliriz." dedi.

"KAMYONET DONMASIN DİYE 3-4 KEZ ÇALIŞTIRIYORUM"

Hava sıcaklığının sıfırın altında 50 derece olarak hissedildiğini belirten Külhan İnal da kamyonetinin donmasını önlemek için günde 3-4 kez çalıştırmak zorunda kaldığını söyledi.

Bu arada gece yapılan ölçümlere göre; Ardahan ve ilçelerinde en düşük sıcaklık şöyle oldu:

"Ardahan Merkez -28,7, Damal -23,2, Göle -39,7, Hanak -25,4, Çıldır -30,1."