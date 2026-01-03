Mardin'de polisle kar topu oynayan gençler kameraya yansıdı

- Mardin'de kar yağışı sırasında polisler gençlerle kar topu oynadı.
- Bu anlar cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada hızla yayıldı.
- Görüntüler, kullanıcılar tarafından "İçimizi ısıtan görüntüler" olarak yorumlandı.
Türkiye'nin dört bir yanını kar yağışı esir aldı.
Birçok şehir kar yağışı ile beraber beyaza bürünürken bu illerden biri de Şırnak oldu.
POLİSLER, ÇOCUKLARLA KAR TOPU SAVAŞI YAPTI
Midyat ilçesinde gençler tatili fırsat bilerek kar topu savaşı yapmayı ihmal etmezken devriye gezen polis ekipleri, gençlere eşlik etti.
Ortaya renkli görüntüler çıkarken o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Görüntüler kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu.
Bazı kullanıcılar "İçimizi ısıtan görüntüler" yorumunda bulundu.