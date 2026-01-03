Mardin'de polisle kar topu oynayan gençler kameraya yansıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin dört bir yanını kar yağışı esir aldı.

Birçok şehir kar yağışı ile beraber beyaza bürünürken bu illerden biri de Şırnak oldu.

POLİSLER, ÇOCUKLARLA KAR TOPU SAVAŞI YAPTI

Midyat ilçesinde gençler tatili fırsat bilerek kar topu savaşı yapmayı ihmal etmezken devriye gezen polis ekipleri, gençlere eşlik etti.

Ortaya renkli görüntüler çıkarken o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar "İçimizi ısıtan görüntüler" yorumunda bulundu.