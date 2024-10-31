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DHA

Ardahan'da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Kentte hava sıcaklığı, geceleri eksi 8 derecelere kadar düştü.

Ayrıca, cadde ve sokak kenarlarına bırakılan otomobillerin camları soğuk nedeniyle dondu.

"KIŞ ERKEN GELDİ"

Kent merkezindeki parklarda da bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu. Vatandaşlar, bu yıl kışın erken geldiğini, sabah saatlerinde otomobillerini akü takviyesi ile güçlükle çalıştırdıklarını söyledi.