Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Artvin'in Mersivan Dağı’nın zirvesi ve Genya Dağı’nda drone ile kaydedilen görüntüler, izleyenleri büyüledi.

Karla kaplanan çam, köknar ve ladin ağaçlarının bembeyaz manzarası, seyrine doyulmaz kareler ortaya çıkardı.

KIŞ ÖEVSİMİ DAĞLARA AYRI BİR GÜZELLİK KATIYOR

Her mevsimde doğanın farklı bir güzelliğini yansıtan Artvin, kış aylarında da ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar ve huzurlu bir atmosfer sunuyor.

Genya Dağı'ndan havadan kaydedilen benzersiz görüntüler, kış mevsiminin şehrin güzelliklerini daha da belirgin hale getirdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.