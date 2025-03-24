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İHA

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl, kışın son günlerinde ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor.

Kalp şeklini andıran görünümlü buz tutan göl beyaza bürünürken adeta masal diyarlarını andırıyor.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan bölgenin ilkbahar renkleri öncesi kışın son günlerini görmek isteyenler, soluğu Karagöl'de alıyor. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl, şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.

Sahara Milli Park içerisinde bulunan ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri mest ediyor.

Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöl'e günübirlik gelen doğa severler muhteşem doğanın tadını çıkartıyor.

BÜYÜLEYİCİ BİR HAL ALIYOR

Yüksek dağlarla çevrili, doğal güzelliklerle bezenmiş Karagöl, her mevsim farklı bir atmosfer sunmasına rağmen, özellikle kış aylarında büyüleyici bir hal alıyor.

Gölün yüzeyi, karla kaplanmış buz halini alırken, ağaçlarla üzerinde eriyen karlar ilkbaharın habercisi gibi yeşile bürünmüş durumda.

"MUHTEŞEM BİR GÖRÜNÜME KAVUŞMUŞ"

Erzurum'dan gelen sosyal medya içerik üreticisi Taner Sarı yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sayılı turizm noktalarından bir tanesindeyiz. Mavi bir gölle karşılaşmak istiyorduk. Karla buzla kaplı bir gölle karşılaşınca açıkçası şaşırdık.

Gölün yüzeyi buz tutmuş durumda muhteşem bir görünüme kavuşmuş. Çekimlerimizi yaptık herkesi buraya kış turizmi yapmaya bekliyorum." dedi.