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İHA

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Şavşat, Milli Park ve içerisinde yer alan gölleri, kış turizminde ilk tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor.

1994 yılında milli park statüsüne kavuşturulan Karagöl-Sahara Milli Parkı, toplamda 3 bin 251 hektarlık bir alana sahip ve "Karagöl" ve "Sahara Yaylası" olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.

SEYAHAT EDENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDEN GİTMİYOR

Yüzde 57'si ormanla kaplı Artvin, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.

2 bin 400 rakımlı Milli Parkının içerisinden bulunan karayolu kenarında ormanlık alan Kocabey Köyü yaylası ve kışlasının ahşap yayla evleri ve karla kaplı ağaçları muhteşem manzaraya sahip.

Doğal ve yaşlı ormanlar içinde yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının etrafına kurulan yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, karayolunda seyahat edenler durup, yol kenarından bol bol fotoğraf çekiyor.