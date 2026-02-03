Artvin’de aç kalan yaban hayvanları köye indi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı, yaklaşık 1400 rakımda bulunan Cevizli köyünde, yaban hayatındaki hareketlilik son iki günde arttı. Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle doğada besin bulamayan yabani hayvanlar, köy çevresinde görülmeye başladı.

DÖRT FARKLI TÜR KAMERADA

Köyde yaşayan Köksal Şimşek’e ait evin güvenlik kamerası kayıtlarında, kısa süre içerisinde dört farklı yaban hayvanı türü görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde kurt, çakal ve domuzun yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan vaşak da yer aldı.

VAŞAĞIN YERLEŞİM ALANINA YAKLAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Doğası gereği insanlardan uzak yaşayan vaşağın köy merkezine kadar inmesi dikkat çekerken bu durumun, ağır kış şartları nedeniyle hayvanların besin arayışına girmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Bölgede etkisini artıran kış koşullarının, yaban hayvanlarını zaman zaman yerleşim alanlarına yönlendirdiği belirtilirken vatandaşların, bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmaması ve yetkililere bilgi vermesi gerektiği ifade ediliyor.