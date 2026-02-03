Artvin’de aç kalan yaban hayvanları köye indi

- Artvin'in Ardanuç ilçesi Cevizli köyünde, yoğun kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları köy çevresine indiler.
- Güvenlik kameraları, kurt, çakal, domuz ve nesli tükenme tehlikesindeki vaşağı görüntüledi.
- Yetkililer, vatandaşlara hayvanlara yaklaşmamaları ve bilgi vermeleri gerektiğini belirtti.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı, yaklaşık 1400 rakımda bulunan Cevizli köyünde, yaban hayatındaki hareketlilik son iki günde arttı. Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle doğada besin bulamayan yabani hayvanlar, köy çevresinde görülmeye başladı.
DÖRT FARKLI TÜR KAMERADA
Köyde yaşayan Köksal Şimşek’e ait evin güvenlik kamerası kayıtlarında, kısa süre içerisinde dört farklı yaban hayvanı türü görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde kurt, çakal ve domuzun yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan vaşak da yer aldı.
VAŞAĞIN YERLEŞİM ALANINA YAKLAŞMASI DİKKAT ÇEKTİ
Doğası gereği insanlardan uzak yaşayan vaşağın köy merkezine kadar inmesi dikkat çekerken bu durumun, ağır kış şartları nedeniyle hayvanların besin arayışına girmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Bölgede etkisini artıran kış koşullarının, yaban hayvanlarını zaman zaman yerleşim alanlarına yönlendirdiği belirtilirken vatandaşların, bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmaması ve yetkililere bilgi vermesi gerektiği ifade ediliyor.