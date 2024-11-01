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İHA

Artvin'in Şavşat ilçesinde kuşbakışı görünümü nedeniyle 'Balık Gölü' olarak anılan göl, kar yağışının etkili olmasının ardından beyaza büründü.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan göl, bu kez doğa fotoğrafçılarını ağırladı.

KARE KARE FOTOĞRAFLADILAR

Çevresi dağlar ve ormanlarla çevrili olan 2000 rakımdaki Balık Gölü'nü fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş ve beraberindeki fotoğrafçı grubu kare kare fotoğrafladı.

Fotoğrafçıların sosyal medya hesaplarında paylaştığı kareler büyük ilgi çekti. Fotoğraf sanatçısı Süleyman İnal ise gölün muhteşem manzarasını havadan görüntüledi.