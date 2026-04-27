Artvin'de dik yamaçta 60 yıllık emek: Taş duvarlarla büyüyen miras 3. kuşakta

Karadeniz’in zorlu coğrafyasında, insan emeğiyle şekillenen bir başarı hikâyesi kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Artvin’de yaşayan Temel Ayık, dedesi ve babasından miras kalan teraslı tarım arazisini tek başına işleyerek hem aile geleneğini sürdürüyor hem de doğayla kurulan bağı yaşatıyor.

TAŞ TAŞ ÖRÜLEN BİR HAYAT

Hikâyenin temeli, yaklaşık 60 yıl önce Temel Ayık’ın dedesi Aziz Ayık’ın attığı adımlarla başladı. Dik ve verimsiz bir yamaçta yer alan 2 dönümlük araziyi değerlendirmek isteyen Aziz Ayık, hiçbir iş makinesi kullanmadan taşları tek tek dizerek teraslama yaptı.

Bu emek sayesinde arazi zamanla 8 dönümlük verimli bir tarım alanına dönüştü. Oluşturulan taş duvarlar ise aradan geçen yıllara rağmen hâlâ sağlamlığını koruyor.

MİRAS KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILDI

Aziz Ayık’ın ardından bu emeği oğlu Hasan Ayık devraldı. Ailenin üretim geleneğini sürdüren Hasan Ayık’ın vefatının ardından ise bu değerli miras, torun Temel Ayık’a kaldı.

Bugün 50 yaşında olan Temel Ayık, hem dedesinden hem babasından öğrendiği taş ustalığını kullanarak arazinin bakımını sürdürüyor, yıkılan duvarları onarıyor ve yeni ekim alanları oluşturuyor.

35 EVLEKTEN OLUŞAN ÖZEL ARAZİ

Farklı genişlik ve uzunluklarda toplam 35 evlekten oluşan teraslı arazi, hem üretim kapasitesi hem de görüntüsüyle dikkat çekiyor. 2 ile 4 metre arasında değişen genişlikteki bu alanlar, dik yamaçta tarımı mümkün kılan önemli bir örnek oluşturuyor.

DOĞA İLE İÇ İÇE ÜRETİM

Aile, yıllar boyunca bu arazide hem geçimini sağladı hem de doğal üretimi sürdürdü. Bugün arazide;

Üzüm, elma, armut, kiraz, dut, ceviz, incir, fındık gibi meyveler

Fasulye, mısır, patates, marul ve maydanoz gibi sebzeler

yetiştiriliyor. Son yıllarda ise limon ve mandalina gibi farklı türlerin de yetişmeye başlaması dikkat çekiyor.

"TOPRAĞI BIRAKMAMAK GEREKİR"

Temel Ayık, bu mirasın sadece bir tarım alanı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. Ayık, dedesinin 1960’lı yıllarda başladığı bu emeğin bugün hâlâ sürdüğünü belirterek, “Taşları tek tek dizerek yapılan duvarlar hâlâ ayakta. En büyük emek dedem ve babama ait. Ben de bu mirası korumaya çalışıyorum” dedi.

Toprağın önemine dikkat çeken Ayık, “İnsan toprağı bırakmamalı. Yediğimiz içtiğimiz her şeyin temeli toprak. Ona sahip çıkarsak hem biz kazanırız hem ülke kazanır” ifadelerini kullandı.

ZORLU COĞRAFYADA AZMİN SİMGESİ

Artvin’in sarp yamaçlarında kurulan bu teraslı tarım alanı, yalnızca bir üretim sahası değil, aynı zamanda sabır, emek ve aile bağlarının simgesi olarak öne çıkıyor. Temel Ayık ise bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.