Asi Nehri'nde balıkçıların mesaisi gün doğumunda başlıyor

DHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu noktada avlanıyor.

Yeşil ile mavinin buluştuğu bölgeye sabahın erken saatlerinde gelen balıkçılar olta ve ağ ile balık avlarken; ortaya güzel ise seyrine doyulmaz manzaralar çıkıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA MESAİ BAŞLIYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla balık tutmaya başlayıp, gün ağarıncaya kadar avlanan balıkçılar, tuttukları balıkların bir kısmını kendileri tüketirken, bir kısmını da satarak geçimlerini sağlıyor.