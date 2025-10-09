Atatürk sorusu ile polislik sınavından elenen gencin videosu viral oldu

Moto kuryelerin kask kameralarına yansıyan ilginç görüntüler, son dönemde sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Son gündem olan görüntüler ise ne yol verme kavgası ne hatalı sollama ne de kaza anı...

Viral olan videonun konusu bir elenme hikayesi.

POMPACI İLE KURYENİN VİRAL OLAN DİYALOĞU

Motorunun deposunu doldurmak için benzinciye giden kurye, kamera kaydını durdurmadı. Pompacı ile sohbet eden kurye, ilginç bir teklifle karşılaştı.

Pompacı, genç kuryeye bir soru soracağını, bu soruyu bilmesi durumunda benzin ücretini almayacağını söyledi.

"POLİSLİK SINAVINDAN ELENDİĞİM SORU"

Olumlu yanıt alan genç, polislik sınavından elenmesine neden olan o soruyu yöneltti.

Pompacı, "Ben polislik sınavına girmiştim. O sınavda kaldığım soruyu soracağım size. Bilirseniz deponuz benden. Atatürk'ün beslediği ilk evcil hayvanının ismi nedir? Bunu bil depo benden." ifadelerini kullandı.

Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kuryenin, bir depo benzini bedavaya getirme hevesi de kursağında kaldı.

Soruya yanıt alamayan pompacı ise, "Ben de bilmiyordum vallahi. Beni bu sorudan elediler. Hadi güle güle dediler bana." sözleriyle yanıt verdi.

Söz konusu bu diyalog sosyal medyada viral oldu.

SORUNUN CEVABINI ARAŞTIRDIK

Diğer yandan sorunun cevabı da merak konusu oldu.

Kaynaklara göre Atatürk'ün bilinen ilk evcil hayvanı bir köpek. Bu köpeğin adı ise Alp olarak biliniyor.

Ancak Atatürk'ün fotoğraflarında sık sık görülen bir başka köpek ise teriyer cinsi Fox.

Fox, Atatürk'ün en sevdiği hayvanlardan biri olarak biliniyor ve onunla birçok anısı kaynaklarda geçiyor. Özetle Atatürk'ün ilk evcil hayvanı Alp, en bilinen evcil hayvanı ise Fox olarak kaynaklarda göze çarpıyor.