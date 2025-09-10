AYM kararı: Boşanan kadınlar 300 gün beklemeye devam

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan kadın için bekleme süresini düzenleyen kanuna ilişkin devam kararı verdi.

Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesinde yer alan "eski eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerine 300 gün evlenemez şartının mahkemece kaldırılacağı" hükmüne ilişkin düzenlemenin iptal istemi reddedildi.

OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

SÜRENİN KALDIRILMASI İÇİN KADININ ÖNCEKİ EVLİLİĞİNDEN GEBE OLMAMASI GEREKİYOR

İstanbul 8. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun "kadın için bekleme süresi" başlıklı 132. maddesinde yer alan, "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır." hükmünün iptali için AYM'ye başvurdu.

ESKİ EŞLER TEKRAR EVLENMEK İSTERSE SÜRE SINIRI YOK

Yüksek Mahkeme, başvuruyu, bugünkü Genel Kurul toplantısında "eski eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri"ni düzenleyen son fıkra yönünden yaptı.

132. MADDENİN İPTALİ KABUL EDİLMEDİ

AYM, "Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır." hükmünü içeren 132. maddesinin son fıkrasının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.